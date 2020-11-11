- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، أنها سجّلت 25012 إصابة جديدة مؤكّدة، و201 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات في البرازيل، إلى خمسة ملايين و700044 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.
وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.البرازيل فيروس كورونا الجديد
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 08:41 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضيةالبرازيل تسجّل 201 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، أنها سجّلت 25012 إصابة جديدة مؤكّدة، و201 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات في البرازيل، إلى خمسة ملايين و700044 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.
وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.
، البرازيل تسجّل 201 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجّل 201 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.