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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّنت سحبًا رعدية ونشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 08:47 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. الحالة تبدأ من 12 ظهرًا حتى 7 مساءتنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتيْ المهد ووادي الفرع بالمدينة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّنت سحبًا رعدية ونشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتيْ المهد ووادي الفرع بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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