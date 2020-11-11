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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، حائل، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 08:32 AM
يتوقع هطول أمطار رعدية على المدينة ومكة وجازان وعسير والباحة والشرقية"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، حائل، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل ،
المصدر : الخليج 365
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