شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء رسمي بشأن معنفة عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):تأكيدًا لما نشرته " صدى " أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، رصد حالة سيدة تعرضت للتعنيف من قبل زوجها.
وأوضح المركز أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.
وكان مقطع فيديو، قد وثق صرخات الزوجة، إثر تعرضها للعنف، وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري على الفور.
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