شكرا لمتابعة خبر عن «بلدي الرياض» يكثف جهوده لدعم إيصال الخدمات لمخططات المنح، نأمل النشر لديكم والله الموفق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

بدأت الأعمال الأولية للكهرباء في مخططي عريض و3020 نمار.. بلدي الرياض يكثف جهوده لدعم إيصال الخدمات لمخططات المنح عرض المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض جهوده المكثفة التي قام بها خلال السنتين الماضية لمتابعة إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح، وأكد المجلس أنه سعى إلى نقل احتياجات المواطنين إلى جميع الجهات الخدمية، حرصاً منه على إيصال صوت المواطنين وتلبية لاحتياجات الأحياء من الخدمات.

جاء هذا الاستعراض في تغريدات خاصة على حساب المجلس البلدي في منصة تويتر @Riyadh_Rmc ، حيث أورد المجلس عددًا من برامجه الكثيرة المدرجة ضمن خططه التشغيلية للأعوام الماضية، وأوضح أن جهوده بدأت بزيارة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض (هيئة تطوير الرياض سابقا)، بالإضافة إلى رفعه عدداً من التقارير لسمو أمير منطقة الرياض، والجهات الخدمية ذات العلاقة كشركتي الكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى قيامه بزيارات ميدانية إلى سكان هذه الأحياء برفقة مسؤولي الجهات الخدمية، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على واقع الخدمات والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وعطفًا على هذه الجهود ذكر بلدي الرياض ورود إفادات من شركتي الكهرباء، والمياه بوجود عمل حثيث لتحقيق تقدم مهم في الموضوع، حيث أوضحت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيصال الخدمة الكهربائية في مخططات 3020 بنمار، ومخطط عريض، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تزويد المجلس بأي مستجدات تطرأ في حينه فيما يخص مخططات شمال وشرق الرياض.

وأما شركة المياه فأوضحت أنه يلزم لإيصال خدمة المياه لمخططات المنح تنفيذ عدد من عقود الخزانات والخطوط الرئيسة، بالإضافة إلى مشاريع الشبكات الداخلية، وكذلك الصرف الصحي لجهة تنفيذ منظومة من المشاريع، وهي محطة معالجة ومشاريع خطوط رئيسة، ومن ثم مشاريع الشبكات، وقد تم إدراج هذه العقود ضمن قائمة المشاريع المستقبلية، وسيتم طرحها حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

كما أن المجلس سيستمر بإذن الله، ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وتأكيده المستمر للمجلس بأهمية متابعة شكاوى ومطالب المواطنين في كافة الخدمات، وصولاً بإذن الله إلى حين اكتمال إيصال الخدمات الأساسية لجميع مخططات المنح التابعة لمدينة الرياض.