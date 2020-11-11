أسباب القرنية المخروطية وأعراضها

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نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية بصحة، تصاميم “إنفوجرافيك” للتعريف بالقرنية المخروطية وأسبابها وعلاجها, وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للقرنية.

وأبانت الوزارة أن القرنية المخروطية هي حالة بروز القرنية إلى الأمام بشكل مخروطي عندما تصبح ضعيفة وأقل سمكًا ولا تستطيع المحافظة على شكلها الطبيعي ما يؤثر في الرؤية ويسبب قصر النظر, لافتةً الانتباه إلى أن أسبابها غير معروفة حتى الآن، ولكن قد تحدث بسبب “الوراثة” و “كثرة فرك العين خاصة عند الإصابة بنوع معين من الحساسية”.

وأشارت إلى أن أعراضها تتمثل في ضعف البصر والحاجة إلى تغيير النظارات بشكل مستمر في المراحل المبكرة مع عدم القدرة على تحمل الضوء. وأوضحت أن عوامل الخطورة تكمن في أن هذه الحالة تحدث في أي مرحلة عمرية لكن غالبًا تظهر في بداية العشرينيات، وتصيب كلتا العينين ولكنها أسوأ في إحداهما، وتتطور بسرعة كلما بدأت في عمر أبكر، وعندما يصل الشخص إلى منتصف الثلاثينيات من العمر فقد تبدأ بالتباطؤ أو تتوقف عن التقدم.

وأضافت أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها تشمل المصابين ببعض أمراض العيون (مثل: فقد البصر الوراثي، والتهاب الشبكية الصباغي) والمصابين ببعض الأمراض الجينية (مثل: متلازمة داون، متلازمة تيرنر، داء تكوين العظام الناقص (العظم الزجاجي)، متلازمة مارفان، متلازمة اهلرز-دانولس)”.

Source almowaten

