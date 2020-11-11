حالة الطقس في المملكة ليوم الأربعاء

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة (الأربعاء).

وتوقّعت أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل.

كما توقّعت “الأرصاد” هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على أجزاء من مناطق: “جازان، عسير والباحة” والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في طريف.

