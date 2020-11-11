السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن حالات الإصابة المرصودة جميعها لقادمين من الخارج ما عدا حالة واحدة محلية. ووصل مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 86284 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

// انتهى //

07:43ت م

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بكين 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة .وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن حالات الإصابة المرصودة جميعها لقادمين من الخارج ما عدا حالة واحدة محلية. ووصل مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 86284 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4634.// انتهى //07:43ت م0010

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