مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس

الثلاثاء 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

05:54ت م

0272



www.spa.gov.sa/2155678 الثلاثاء 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس05:54ت م0272

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