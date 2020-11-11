

المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت سحبا رعدية ونشاطا للرياح وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء.

//انتهى//

05:48ت م

0271





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.