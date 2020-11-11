شاهد.. قصف الحوثيين يجبر عائلات على النزوح في الحديدة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

نزحت عدة من عائلات قرية القازة الواقعة جنوب غرب مديرية الدريهمي بالحديدة، غربي اليمن، جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على القرى والمناطق السكنية.



وأفادت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي استهدفت مناطق وقرى سكنية متفرقة في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون المدفعية والأسلحة المتوسطة.

وأضافت، أن عدد من العائلات اضطرت إلى النزوح متجهة إلى مناطق آمنة، وذلك خوفًا على أرواحهم نتيجة القصف المستمر.

يذكر أن عشرات آلاف من العائلات نزحوا من منازلهم منذ انطلاق الهدنة الأممية، جراء قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية على مساكنهم وتحويل بعضها الآخر إلى ثكنات عسكرية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وشنت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، عمليات استهداف على القرى السكنية ومنازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية بقذائف الهاون الثقيلة، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين بصورة عشوائية.

يأتي ذلك بالتزامت مع عقد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونهما) ، اجتماعا في مدينة المخا الساحلية، غربي اليمن، مع فريق الحكومة الشرعية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، في تحرك أممي لخفض التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكرياً في كافة قطاعات وجبهات الحديدة.

وتواصل ميليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.