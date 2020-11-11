شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري»: رصدنا حالة «معنفة عرعر» وجاري اتخاذ اللآزم والان نبدء بالتفاصيل

أشار مركز بلاغات العنف الأسري، عن رصد حالة سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها في عرعر؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: "اشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري ، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص".