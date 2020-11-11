شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري»: رصدنا حالة «معنفة عرعر» وجاري اتخاذ اللآزم والان نبدء بالتفاصيل
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال مركز بلاغات العنف الأسري: "اشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول سيدة تتعرض للعنف من قبل زوجها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري ، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة عرعر وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص".
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