أمين «موهبة»: دعم خادم الحرمين جعلها المؤسسة الأولى عالميًّا لاكتشاف المواهب ورعايتها

رفع الأمين العامّ لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل".

افتُتح المؤتمر نيابة عن الأمين العامّ لـ«موهبة»، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وقال الأمين العامّ لموهبة: إن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين لمسيرة مؤسسة "موهبة"، فتح أبواباً واسعة أمام موهبة لتكون في مقدمة الصفوف والمؤسسة الأولى عالمياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، ومنارة يسترشد بها الآخرون للاستفادة من تجربتها الرائدة.

كما رفع الشكر والتقدير لأمير الرياض على افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، وحضوره حفل الافتتاح وتدشينه عددًا من مبادرات موهبة.

وأوضح أن مشاهدات بث جلسات المؤتمر تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم، ما يعد مؤشراً مهمًّا على أن رسالة المملكة الرائدة والفريدة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهبة وصلت إلى العالم أجمع.