«الموارد البشرية» تحدد شروط الخروج والعودة والخروج النهائي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد الاستفادة من خدمة رفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة أبشر، وكذلك خدمة رفع طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعج انتهاء العقد بشكل آلي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

شروط خدمة الخروج والعودة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية، الشروط الضرورية اللازمة لاستفادة العامل من خدمة الخروج والعودة، وتتمثل في:

- أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول.

- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

- دفع رسوم الخدمة.

- ألا يكون على العامل الوافد رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات.

- إقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة أبشر.

شروط خدمة الخروج النهائي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية، الشروط الضرورية اللازمة لاستفادة العامل من خدمة الخروج النهائي وتتمثل في:

- أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول.

- أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

- ألا يكون على العامل رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات.

- إقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد عبر منصة أبشر.

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