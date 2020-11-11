جولة خارجية لبومبيو.. الانتخابات الأمريكية في المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيقوم بجولة خارجية تشمل 7 دول من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط.

ويخطط بومبيو لزيارة فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات والسعودية، وسيلتقي عددا من الحلفاء الذين اعترفوا جميعا بجو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة رغم رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية.



وستبدأ الجولة الجمعة، وتنتهي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني وستبدأ بباريس حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل ببايدن الثلاثاء، وهنأه بالفوز.

وبعد ذلك، سيسافر بومبيو إلى تركيا وجورجيا قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط لزيارة إسرائيل والسعودية والإمارات، وقطر.

وتأتي جولة وزير الخارجية الجديدة المقررة الجمعة المقبلة، بعد أخرى أسيوية بدأت الإثنين الماضي واستمرت 5 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والشركاء الآسيويين.