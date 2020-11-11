، مصر تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاة ،

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أعلنت وزارة الصحة المصرية ، أمس الثلاثاء، خروج 101 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100540 حالة، وفقًا لموقع مصراوي.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية
مصر تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-11
أعلنت وزارة الصحة المصرية ، أمس الثلاثاء، خروج 101 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100540 حالة، وفقًا لموقع مصراوي.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:00 AM
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
04:21 AM
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 109654 بينهم 100540 متعافيًا
أعلنت وزارة الصحة المصرية ، أمس الثلاثاء، خروج 101 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100540 حالة، وفقًا لموقع مصراوي.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.
، مصر تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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