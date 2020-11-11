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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية لها منذ تسجيل 614 حالة في 12 مايو الماضي.
وذكرت "رويترز" أن السلطات البريطانية سجلت 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
في أكبر حصيلة يومية منذ مايو.. بريطانيا تسجل 532 وفاة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-11
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية لها منذ تسجيل 614 حالة في 12 مايو الماضي.
وذكرت "رويترز" أن السلطات البريطانية سجلت 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
12:01 AM
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
04:11 AM
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية لها منذ تسجيل 614 حالة في 12 مايو الماضي.
وذكرت "رويترز" أن السلطات البريطانية سجلت 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بانخفاض عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.
، في أكبر حصيلة يومية منذ مايو.. بريطانيا تسجل 532 وفاة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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