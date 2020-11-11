، قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد الأردن
قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:23 PM
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
04:22 AM
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".
، قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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