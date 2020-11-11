شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صراخ امرأة معنفة في عرعر و " العنف الأسري " يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى): وثق مقطع فيديو صرخات امرأة معنفة في عرعر، وسط مطالبات للجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها. وثق مقطع فيديو صرخات امرأة معنفة في عرعر، وسط مطالبات للجهات المختصة بالتدخل لإنقاذها. ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع المقطع، مؤكدا أنه جاري العمل على اتمام الإجراءات اللآزمه مع الجهات المختصة.

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