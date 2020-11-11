شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في مقطع فيديو، نشره الملحن الكويتي نواف عبدالله، من نيويورك متحدثاً عن نادي ألميريا الإسباني.
وكان آل الشيخ يشاهد إحدى مباريات فريقه ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
يُذكر أن ألميريا يحتل حالياً المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الاسباني بـ 17 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.