شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في مقطع فيديو، نشره الملحن الكويتي نواف عبدالله، من نيويورك متحدثاً عن نادي ألميريا الإسباني.

وكان آل الشيخ يشاهد إحدى مباريات فريقه ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

يُذكر أن ألميريا يحتل حالياً المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الاسباني بـ 17 نقطة.