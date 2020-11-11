تعليق المستشار المستشار الشرعي محمد المشيقح على قرار هيئة كبار العلماء

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✍???? بقلم المستشار الشرعي محمد المشيقح

أستاذ متخصص في الملل والنحل

لقد أحسنت هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية ببيانها الضافي والشافي والكافي الذي جرّمت به التنظيم الدولي لجماعة الإخوان واعتبرته “منظمة إرهابية”، لما لهذه الجماعة من أفكار عوراء ورؤية متطرفة وأجندات مشبوهة لا تتناسب وحال الأمة الإسلامية التي دعاها رب العزة والجلال إلى الوحدة ونبذ التفرقة والتشرذم لقوله سبحانه {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}.

وما بعد هذا البيان، ينبغي على كل رب أسرة سواء من الآباء والأمهات أن يحصنوا أبنائهم من هذه الأفكار المنحلة التي لا تريد بنا ولا بوطننا ولا بمجتمعاتنا الإسلامية والعربية أي خير.

نسأل الله جلت قدرته أن يحفظنا علينا أمننا وأماننا، وأن يُديم علينا نعمائه، وأن يُجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع رضاه إلى يوم الدين.

حُرر بتاريخ: 24 ربيعٍ الأول من العام 1442 للهجرة*

