قلبه توقف 4 مرات.. أطباء ينقذون طفلًا بمستشفى الأطفال بالطائف ‬

تمكن الفريق الطبي بقسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، بعد وصوله محالا أحد المستشفيات الطرفية وكان يعاني من «أسفكسيا الاختناق» مع وجود نزيف خفيف في المخ واشتباه في كسر في الفقرة العنقودية وتشنجات متواصلة.

تقرر دخول الطفل العناية المركزة، وأعطي أدوية مضادة للتشنجات ولمكافحة ارتفاع الضغط داخل الدماغ وأثناء العلاج توقف القلب ٤مرات متتالية في خلال ٢٤ساعة ومنذ دخوله العناية المركزة، وكشفت التحاليل فشل الكلى ، الكبد، ونقص في التنفس.

شارك في علاج الطفل أطباء بتخصصات المخ والأعصاب، استشاري العصبية ، استشاري العيون واستشاري الامراض المعدية، وأشرفوا على حالة الطفل الذي وضع على جهاز تنفسي عالي التردد ولمدة من ١٠ الى ١٥ يوما وخلال شهر تم فصل الجهاز التنفسي عالي التردد وإرجاعه الى جهاز تنفسي عادي وعمل أشعة رنين مغناطيسي التي تبين وجود ضمور في منطقة المخ.

وكان يعاني من ارتفاع حرارة عالية في الجسم بشكل مستمر، فضلا عن وجود جلطة وريدية في الرجل اليسرى وتم إعطاؤه العلاج الازم وتحويله الى قسم العناية المتوسطة ليمكث فيها حوالي أسبوعين تحت العلاج الطبيعي وبعد هذه الفترة تم تنويمه في اقسام التنويم، وبعد 3 أشهر من العلاج خرج الطفل الى المنزل بعد إعادة التأهيل من قبل العلاج الطبيعي ومراجعة العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال.

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