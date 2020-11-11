4 خطوات للمحافظة على سرية معلومات حسابك في منصة أبشر

منها عدم نشر بياناتك الشخصية عبر الإنترنت..

أوضحت منصة «أبشر» 4 خطوات للمحافظة على سرية معلومات الحسابات الشخصية عبر المنصة. ونشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر» الخطوات والتي جاءت كالآتي: - حافظ على سرية معلومات تسجيل الدخول على حسابك. - يمكنك تفويض من تريد لتنفيذ الخدمات دون إفشاء كلمة المرور الخاصة بك. - عدم نشر بياناتك الشخصية عبر الإنترنت حماية لسرية تعاملاتك. - تأكد من تسجيل الخروج بعد الانتهاء من تنفيذ خدماتك. اقرأ أيضًا: حل مشكلة تحديث بيانات نقل الكفالة للوافد الموجود بالخارج منصة «أبشر» تجدد التذكير بتفعيل الحسابات الإلكترونية للمستفيدين

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