أسعار البنزين لشهر نوفمبر.. بنزين «91» بـ 1.44  وبنزين «95» بــ 1.58 ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين المُحدثة لشهر نوفمبر 2020؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند «1.44» ريال للتر، وسعر بنزين 95 عند « 1.58» ريال للتر على أن يبدأ التطبيق غدًا الأربعاء

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95؛ لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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