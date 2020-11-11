السعودية اليوم / مسلحون يعدمون أكثر من 50 شخصا في موزمبيق



مابوتو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

عمد مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي في موزمبيق إلى إعدام عشرات الأشخاص في ملعب لكرة القدم بمقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء موزمبيق الحكومية، أن مجموعة من المسلحين نفذت هجوما وحشيا على قرية مواتيد، حيث قطعوا رؤوس العشرات.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المتشددين قتلوا أكثر من 50 شخصا، وقطعوا رؤوسهم وجثثهم، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات المروعة منذ عام 2017.

وقتل في أعمال العنف بالمنطقة نحو ألفي شخص، فيما شرد ما يقرب من نصف مليون ساكن من جراء الصراع الدائر. وأشارت تقارير صحفية إلى إن مجموعة أخرى من المهاجمين أطلقوا أعيرة نارية وأضرموا النار في منازل، عندما داهموا قرية نانجابا ليل الجمعة.

وتطالب حكومة موزمبيق بمساعدة دولية لكبح تمرد المتشددين، قائلة إن قواتها بحاجة إلى تدريب متخصص.

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