السعودية اليوم / مصر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 232 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.

// انتهى //

03:31ت م

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القاهرة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.// انتهى //03:31ت م0267

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