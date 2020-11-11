سياسي / بيان مشترك بمناسبة افتتاح التبادل الياباني - الأمريكي - البرازيلي



واشنطن 24 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، واليابان، بياناً مشتركاً بمناسبة افتتاح التبادل الياباني - الأمريكي - البرازيلي، الذي عقد اليوم في برازيليا عاصمة البرازيل.

وأوضح البيان أن مسؤولين كبار من اليابان والولايات المتحدة والبرازيل، عقدوا اجتماعاً لإطلاق التبادل بين اليابان والولايات المتحدة والبرازيل، بناءً على الروابط التقليدية للدول الثلاث، القائمة على القيم المشتركة للحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والتطلع إلى نظام دولي حر ومنفتح حيث تزدهر الدول جنبًا إلى جنب كدول مستقلة وذات سيادة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين أكدوا خلال الاجتماع، التزامهم بالعمل معاً للتغلب على الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وحدد المسؤولون من الدول الثلاث، ثلاث ركائز كأساس للتبادل بينهم، تشمل تعزيز تنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية ، والسعي لتحقيق الرخاء الاقتصادي المشترك ، وتعزيز الحكم الديمقراطي.

وتشاطرت الدول الثلاث خلال الاجتماع، الرأي القائل بأن السلام والاستقرار الإقليميين يشكلان أساس الازدهار الاقتصادي والحكم الديمقراطي، وتحقيقًا لهذه الغاية، أكد مسؤولو الدول ضرورة تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الحوارات الثنائية القائمة ، والعمل على ضمان بقاء مناطق هذه الدول حرة ومنفتحة بموجب قواعد النظام القائم.

كما جددوا التزامهم بالعمل على تعزيز التعاون الحالي لتقوية بيئات الأعمال ، وتوسيع الاستثمارات الأجنبية ، وتعزيز الاتصال الإقليمي ، ودعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وتعزيز الأمن السيبراني لتعزيز الاقتصادات الرقمية النابضة بالحياة على أساس مفتوح، وقابل للتشغيل البيني، وموثوق وآمن.

وأوضح البيان المشترك، أن الدول الثلاث، أكدت التزامها بضمان نظام شبكة اتصالات آمن وموثوق به وحيوي ، وتطوير نهج مشترك لنشر شبكات 5G شفافة وآمنة على أساس المنافسة الحرة والعادلة والشفافية وسيادة القانون، بما يتماشى مع تشريعاتها الوطنية وأولويات سياساتها والتزاماتها الدولية.

وانطلاقاً من كون الديمقراطية والحكم الرشيد، أحد أسس الازدهار الاقتصادي والنمو واحترام كرامة الإنسان ، وتساعد على ضمان حماية السكان الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات، وتحقيقاً لهذه الغاية، التزم المسؤولين بالعمل على تعزيز الحوار والتعاون الذي يعزز الحكم الديمقراطي في بلدانهم وعلى المستوى الدولي، بما في ذلك تأمين انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حرية التعبير والحريات الأساسية الأخرى.

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