السعودية اليوم / "الترميز الطبي وإدارة دورة الإيرادات" برنامج تدريبي بجامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن



الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم عن بعد, ملتقى البرنامج التدريبي على "الترميز الطبي وإدارة دورة الإيرادات".

وهدف الملتقى إلى تمكين قطاع التأمين الصحي وتحقيق الاستدامة، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين، وتكامل القطاعات الحكومية، وتعزيز مجالات التعاون في عدة محاور رئيسة من بينها: الإستراتيجية والتميز المؤسسي وتحليل وجمع البيانات، إضافة إلى تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وكذلك التدريب والتطوير في رأس المال البشري.

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