

نواكشوط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 7848 إصابةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 165 حالةً.

// انتهى //

00:48ت م

0255



نواكشوط 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيانها اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 7848 إصابةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 165 حالةً.// انتهى //00:48ت م0255

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.