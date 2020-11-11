شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي لإيران يبحثان تعزيز استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أمس، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز.

وبحثنا التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية.