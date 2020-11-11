شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تطعيم «الإنفلونزا» لحالات الاشتباه في كورونا 10 أيام بعد «المسحة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في الأمراض المعدية أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية آمن وضروري، مع استمرار تفشي جائحة كورونا، وخصوصا للمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والممارسين الصحيين، مشيرين إلى أن الأشخاص المشتبه فيهم أو ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد 19»، يؤجل تطعيمهم لمدة عشرة أيام من نتائج مسحتهم السلبية حتى يتعافى الشخص تماما حيث إن تأجيل التطعيم يعتمد على درجة المرض والعوامل الفردية الأخرى.

تفاقم الحالات

وقالت استشاري مكافحة العدوى والأستاذ المشارك بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. مها العلاوي، إن التطعيمات التي دعت لها وزارة الصحة المتمثلة في التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ليس لها أثر سلبي على الجميع، فيما عدا الذين لديهم تحسس من مكونات اللقاح، مشيرة إلى أن التطعيم يقلل نسبة الإصابة بالإنفلونزا ويحمي المجتمع من تزايد الإصابات التي قد تتفاقم حالتهم وتدخلهم المستشفيات، إضافة إلى الحد من الوفيات التي قد تسببها الإنفلونزا بشكل عام، داعية الجميع للتطعيم من عمر سنة وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والممارسين الصحيين.

تفشي الجائحة

وبين استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علي آل سويدان، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يقلل خطر الإصابة بها والتنويم لتلقي العلاج وكذلك الوفاة بسببه، مبينا أن الإصابة بفيروس كورونا لا تحمي من الإصابة بالإنفلونزا، وكذلك العكس، والتطعيم ضد الإنفلونزا هذا الموسم أهم من أي وقت مضى، مع استمرار تفشي الجائحة، وانشغال مرافق الرعاية الصحية برعاية مصابي كوفيد 19، لافتا إلى أن التطعيم قد يسبب بعض الأعراض مثل احمرار أو انتفاخ موضع الحقن، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ووهن عام أو احتقان في الحلق ولكن بالتأكيد أخف من الإصابة بفيروس الإنفلونزا كاملا حيا ونشطا والتي تشيع خلال موسم الخريف والشتاء.

مسحة سلبية

وأضافت استشارية علم الأمراض بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض د. هنادي فطاني أن التطعيم الروتيني هو خدمة رعاية وقائية أساسية للأطفال والبالغين بما في ذلك الحوامل الذين انهوا فترة الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وكبار السن ولا ينبغي تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص المشتبه فيهم أو ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يؤجل تطعيمهم لمدة 10 أيام من نتائج مسحتهم السلبية حتى يتعافى الشخص تماما حيث إن تأجيل التطعيم يعتمد على درجة المرض والعوامل الفردية الأخرى.

مضاعفات خطرة

وأوضحت مدير البرامج الوطنية بتجمع الشرقية الصحي د. هدى مهيني أن التطعيم لا يحمي من كورونا المستجد، لكن يقي من الإصابة من الإنفلونزا، مبينة أن الإصابة بالاثنين تسبب مضاعفات خطرة، ولا يعطى التطعيم لمن لديهم حساسية شديدة من البيض ولمن أصيب بأعراض متلازمة غيلان باري في وقت سابق بعد أخذ اللقاح، ومن لديه حمى ويمكنه التطعيم حين استقرار درجة الحرارة.