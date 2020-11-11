شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحصد جائزة التميز الإعلامي في «التغطية الصحفية» والان نبدء بالتفاصيل

توج وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر بجائزة «التميز الإعلامي لليوم الوطني الـ 90» في مسار «التغطية الصحفية» عن ملحقها الخاص باليوم الوطني.

وكرم د. القصبي، خلال حفل أقيم في الرياض مساء أمس الأول الإثنين، الجهات الفائزة في النسخة الثانية من الجائزة بمساراتها الثمانية، وهي: وزارة الرياضة في مسار «الحملة الإعلامية من جهة حكومية» عن حملتها «ما بعده وطن»، فيما ترشحت الهيئة السعودية للسياحة، ووزارة الحرس الوطني للفوز في نفس المسار.

وفي مسار «القصيدة الوطنية» فاز الشاعر جاسم محمد الصحيح عن قصيدته «سيرة إنسانية للرمال»، وهي من إنتاج المقام الثامن إحدى منتجات شركة ثمانية، فيما ترشح الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، والشاعر عبدالعزيز بن صالح الأزوري للفوز في نفس المسار، فيما فاز عبدالله النشمي الشمري في مسار «الصورة الفوتوغرافية»، مع ترشح حمزة عبدالعزيز الوحيمد، ونورة وصل الله العميري للفوز في نفس المسار.

وفي مسار «فيديو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي» فاز فيديو «نبني وطنا يسكن فينا» لشركة «رتال» للتطوير العمراني، وترشح للفوز في نفس المسار كلٌّ من مؤسسة ريان يحيى البشري للإنتاج الفني، والبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، وفي مسار «المادة الإبداعية في الإعلام الجديد للأفراد» فاز إلياس سلامة، وترشح ناصر السعيدان ويوسف السديس للفوز في نفس المسار.

وفازت قناة MBC في مسار «المنتج التلفزيوني» عن تغطيتها لليوم الوطني، فيما ترشحت قناة الإخبارية عن منتجيها «ملحمة الصحراء، والرؤية» للفوز في نفس المسار.

وفازت دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر في مسار «التغطية الصحفية» عن ملحقها الخاص باليوم الوطني، فيما ترشحت صحيفة «الرياضية» للفوز في نفس المسار.

وفي مسار «الفيديو الإبداعي في مكافحة جائحة كورونا» فاز محمد دهلوي عن «كليب آمنة»، وترشحت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» عن كليب «لا تقطع»، والمركز الطبي الدولي عن كليب «تضحية طبيب».

وكرم د. القصبي، خلال الحفل مصمم شعار قمة العشرين محمد الحواس، وكذلك المرشد السياحي في نجران أحمد آل مشرف نظير جهوده في تقديم تغطيات سياحية إعلامية باللغة الإنجليزية عبر حسابه في تطبيق «سناب شات».

وأوضحت وزارة الإعلام أن اختيار الفائزين جرى بعد تحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تضم 24 عضوا من الخبراء في مسارات الجائزة، عملوا منذ نحو شهرين على تقييم جميع المشاركات لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركات أفراد المجتمع، الذين تقدموا إلى الجائزة، وشاركوا بأعمالهم الإبداعية احتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأضافت: إنها تهدف من وراء إطلاق «جائزة التميز الإعلامي» التي رعاها هذا العام برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إلى تعزيز تفاعل المؤسسات والأفراد مع اليوم الوطني والاحتفاء به، وتحفيز المبادرين لإنتاج أعمال إبداعية وطنية متميزة، وتشجيع الجهد الإبداعي، وإبراز أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي ابتكرت خصيصا لهذه المناسبة الوطنية.