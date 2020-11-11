شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية لـ 44 ألف طالب ومعلم في مدارس عدن والان نبدء بالتفاصيل
وثمّن وكيل محافظة عدن جمال صدقي حرص مركز الملك سلمان للإغاثة الرامي إلى تعزيز خدمات الإدارة الصحية للطلاب بالمدارس، مبينًا أن المشروع يُعد لبنة في الاتجاه الصحيح لتفعيل جوانب الرعاية والخدمات الصحية المدرسية. وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن محمد الرقيبي، أن المشروع يستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتفعيل العمل المشترك بين مكتب الصحة وإدارة الصحة المدرسية.
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