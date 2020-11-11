شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات صحية لـ 44 ألف طالب ومعلم في مدارس عدن والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، أمس، مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والكوادر التعليمية للمدارس في محافظة عدن، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. ويتضمن المشروع الذي يستهدف عموم طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادرًا طبيَا وتمريضيَا ومشرفَا اجتماعيَا وممثلَا للصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد منه قرابة 44.000 طالب وكادر تدريسي خلال 6 أشهر، مدة تنفيذ المشروع، من أصل 92.000 طالب من الصف الأول إلى السادس الابتدائي موزعين على 107 مدارس في عدن.

وثمّن وكيل محافظة عدن جمال صدقي حرص مركز الملك سلمان للإغاثة الرامي إلى تعزيز خدمات الإدارة الصحية للطلاب بالمدارس، مبينًا أن المشروع يُعد لبنة في الاتجاه الصحيح لتفعيل جوانب الرعاية والخدمات الصحية المدرسية. وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن محمد الرقيبي، أن المشروع يستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتفعيل العمل المشترك بين مكتب الصحة وإدارة الصحة المدرسية.