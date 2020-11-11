شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين ريال لتمهيد طرق مكة الجبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المقاولات عقدًا لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.112.359 ريالا، لمدة 24 شهرًا ميلاديًا. ويهدف العقد إلى رفع كفاءة الطرق الجبلية بمكة المكرمة، وتطويرها وفق أحدث الوسائل العلمية، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويأتي العقد استكمالًا لجملة من المشروعات التي نفذتها الأمانة مؤخرًا، حيث شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الدائرية، إضافة إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية، ومن أبرزها استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وتقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية.

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