شكرا لقرائتكم خبر عن الملك لـ«ميركل»: ندين بقوة الرسوم المسيئة للرسول والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إنجيلا ميركل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر، كما جرى الاتفاق، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال اتصال هاتفي، تلقاه من «ميركل»، مساء أمس الأول، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا. كما أكد -حفظه الله-، على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري. وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولّد الكراهية والعنف والتطرف.