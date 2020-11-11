شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ألف فحص مخبري لكورونا.. والحالات «النشطة» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الوزارة تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 338281 حالة، فيما بلغت الوفيات 5576 حالة، بإضافة 17 حالة جديدة، لافتةً إلى إجراء 64590 فحصًا مخبريًا جديدًا.
ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ويلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة.
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