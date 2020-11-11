شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الرابع عشر والان نبدء بالتفاصيل

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، اجتماع المجلس الرابع عشر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس.

تدابير كورونا

وأكد سموه، في بداية الاجتماع ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» المستجد، والحرص على اتباع الاحترازات في هذا الخصوص لسلامة الجميع.

إجراءات وتوصيات

واطلع المجلس على المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان المختصة بالمجلس، التي شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والسياحية، إضافةً للجوانب البيئية والاستثمارية، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

دراسة شاملة

وقرر المجلس إنشاء وحدة خدمات مساندة بمحافظة قرية العليا لتقديم خدمات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة، وحث أمانة المنطقة الشرقية لإعداد دراسة شاملة عن كيفية تنفيذ مشروع مردم بمحافظة الجبيل للحفاظ على الصحة العامة، وإيجاد موقع دائم لعربات «فود ترك» بالعزيزية بمحافظة الخبر، إضافةً إلى إنشاء مكتبة عامة بقرية العليا وفق الضوابط المعمول بها وحث القطاع الخاص للمشاركة بدعم مثل هذه الأعمال.

تطوير وتأهيل

وأوصى المجلس بإنشاء مركز لتطوير وتأهيل المعلمين والقادة التربويين وتقديم البرامج المهنية والدورات التدريبية لمنسوبي القطاع التعليمي والحكومي والخاص بالمنطقة الشرقية، ومخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع تسعيرة موحدة لجميع الأدوية البيطرية، وإنشاء قرية سياحية ضمن الموقع الاستثماري التابع للأمانة في منطقة شاطئ نصف القمر، على أن تقوم أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذه بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية واستكمال مشروع الدراسات والتصاميم ذات الطابع السياحي والاستثماري والمخطط الشامل لمنطقة شاطئ نصف القمر.

فرص استثمارية

كما قرر دعم جهود التعاون بين الجهات الحكومية وغرفة الشرقية لدعم الفرص الاستثمارية على وجه العموم والمواقع البحرية على وجه الخصوص لتعزيز الاستثمار بالأنشطة البحرية، وإنشاء مرصد للقضايا الأسرية ومشاركة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإعداد دراسة شاملة بذلك، وتكليف أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل الشراكات مع مراكز الأحياء بإنشاء مجالس خاصة بكبار السن وتنظيم فعاليات مناسبة لهم تحقيقاً لجودة الحياة.

أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف م. بندر السبيعي.

وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره للجميع سائلاً العلي القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.