شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف الموظفين بأسس ومفاهيم الجودة والان نبدء بالتفاصيل

تستهدف أمانة المنطقة الشرقية، من إقامة ملتقى اليوم العالمي للجودة، الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة بالأمانة تحت عنوان «إيجاد القيمة للعميل»، التعريف بأهمية الجودة، وآلياتها، وأسس ومفاهيم تطبيقها لموظفي أمانة المنطقة الشرقية، والمستفيدين من خدماتها، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهميتها وتطبيق معاييرها في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية، إضافة إلى توزيع وعرض بعض اللوحات الإلكترونية بالأمانة، وتوزيع المواد التوعوية على الشبكة الداخلية للأمانة والوسائل الإعلامية وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

ويفتتح الملتقى، أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، غدًا الخميس، وذلك عبر العرض الافتراضي المرئي عن بُعد، بحضور رئيس الجمعية الأمريكية للجودة بالمملكة العربية السعودية م. أحمد الملحم، ومدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة التدريب بالمعهد محمد الحسين، والوكلاء، ومديري العموم، ورؤساء البلديات.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على إقامة مثل هذه الملتقيات السنوية، التي تسعى من خلاله إلى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى في منظومة العمل داخل الأمانة حتى تصل إلى مستوى متقدم من رضا المستفيد وتحقيق الأهداف بمستويات عالية من الجودة.

وأنجزت الأمانة خلال العام المنصرم عددًا من المهام والمبادرات في سبيل تحقيق أهدافها في رحلة الجودة والتميز المؤسسي، وحصلت الأمانة على شهادات للجودة في مجال نظام إدارة الجودة، والأمن السيبراني واستمرار الأعمال في تجديد شهادات جودة تم الحصول عليها في سنوات سابقة واعتماد منهجية الحصول على شهادات الجودة مستقبلا.