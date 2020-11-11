شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين الطلاب من القبول في أفضل 20 جامعة والان نبدء بالتفاصيل

حثت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، طلاب وطالبات الصف الأول من المرحلة الثانوية في مدارسها، على التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية».

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن توجيهات وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي، تستهدف تمكين الطلاب والطالبات من البرامج المتميزة مع المؤسسات العريقة والنوعية مثل «مسك الخيرية».

وأضاف الباحص أن مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، كلف مديري مكاتب التعليم والإدارات المعنية بضرورة حث طلاب وطالبات المرحلة في كافة مدن ومحافظات المنطقة بالتسجيل في البرنامج الذي يستهدف تمكين الطلاب والطالبات من القبول في أفضل 20 جامعة.

وأشار إلى أن البرنامج سيقدم برامج بناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللا صفية والتطوعية، بما فيها الاستشارات الشهرية الفردية، منوها بأن التسجيل في البرنامج متاح حاليا لطلاب وطالبات الصف الأول عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية، حتى 24 نوفمبر الجاري.

وأكد الباحص أن برامج مؤسسة مسك الخيرية رائدة على مستوى العالم، وتحظى باهتمام كافة القطاعات لا سيما التعليم، ويعد هذا البرنامج النوعي دعما كبيرا لمسيرة التعليم في المملكة، مشيدا بالدور المحوري في إعداد قادة المستقبل منذ وقت مبكر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ضمن برامج المؤسسة.