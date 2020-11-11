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المعرض التعريفي بالجامعات «المحلية والخارجية» ينطلق الليلة

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يفتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، مساء اليوم الأربعاء «عن بعد» المعرض السنوي الحادي والعشرين للتعريف بالجامعات المحلية والخارجية تحت عنوان «التعريف بالجامعات المحلية والدولية» بهدف تعريف طلاب المرحلة الثانوية بالجامعات الموجودة داخل المملكة وخارجها مما يساعدهم على اختيار الجامعة والتخصص.

ويقام المعرض افتراضياً هذا العام بمشاركة 25 جامعة داخلية وخارجية، بسبب جائحة ولضمان سلامة الطلبة والجهات المشاركة.

وتمنح فعالياته الفرصة لجميع طلاب وطالبات المملكة لحضور الجلسات الخاصة بالجامعات والجهات المشاركة والتي سيتم التطرق فيها إلى فرص القبول للعام الدراسي للعام القادم، إضافة إلى التخصصات الدراسية، ويستمر المعرض يومين وتشارك فيه عدة جهات.

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