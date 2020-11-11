شكرا لقرائتكم خبر عن المعرض التعريفي بالجامعات «المحلية والخارجية» ينطلق الليلة والان نبدء بالتفاصيل
ويقام المعرض افتراضياً هذا العام بمشاركة 25 جامعة داخلية وخارجية، بسبب جائحة كورونا ولضمان سلامة الطلبة والجهات المشاركة.
وتمنح فعالياته الفرصة لجميع طلاب وطالبات المملكة لحضور الجلسات الخاصة بالجامعات والجهات المشاركة والتي سيتم التطرق فيها إلى فرص القبول للعام الدراسي للعام القادم، إضافة إلى التخصصات الدراسية، ويستمر المعرض يومين وتشارك فيه عدة جهات.
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