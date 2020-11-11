شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليار ريال عقود استثمارية بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

وقع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عقودا استثمارية بقيمة تقارب الربع مليار ريال «250 مليون ريال»، في مختلف المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام، ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي ستسهم في دعم تنمية المنطقة لتحقيق عناصر جودة الحياة.

وأوضح م. الجبير أن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة، كالترفيه، والمجمعات والأسواق، والمحلات التجارية، والإعلانات، والأسواق المركزية، والخدمات المساندة، وشملت فرصا في الفعاليات والألعاب والمهرجانات، ومراكز السياحة والمطاعم، والأندية الرياضية بمدد وعقود ومساحات مختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة العامة والمساندة.

وأشار إلى أن هذه المواقع الاستثمارية تستهدف تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة بالمنطقة.