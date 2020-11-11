شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز المهارات والقيم في «عالمي ريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

دعا مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، الميدان التعليمي، ممثلا في مكاتب التعليم والمدارس التابعة له، في مدن ومحافظات المنطقة، إلى المشاركة في تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي تشرف عليه إدارتا نشاط الطلاب والطالبات ممثلة في البرامج العامة والتدريب، والذي انطلقت فعالياته مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى يوم غد الخميس، وذلك من خلال إقامة حزمة من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال عن «بعد».

وحثَّ الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم على المشاركة والتفاعل من خلال منصة «ريادي»، والعمل على نشر ثقافة الأعمال المتمثلة في نشر الوعي المالي بين أوساط الطلاب والطالبات، فضلا عن تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستديمة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويزخر برنامج وفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال على مستوى المدارس بحزمة من البرامج والأنشطة منها على سبيل المثال: إقامة الندوات والمحاضرات والحوارات واللقاءات وإعداد الإنفوجرافيك والمقالات والتغريدات، إضافة لإقامة الورش والبرامج التدريبية التي ترفع من سقف ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي.