شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز المهارات والقيم في «عالمي ريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل
وحثَّ الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم على المشاركة والتفاعل من خلال منصة «ريادي»، والعمل على نشر ثقافة الأعمال المتمثلة في نشر الوعي المالي بين أوساط الطلاب والطالبات، فضلا عن تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستديمة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويزخر برنامج وفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال على مستوى المدارس بحزمة من البرامج والأنشطة منها على سبيل المثال: إقامة الندوات والمحاضرات والحوارات واللقاءات وإعداد الإنفوجرافيك والمقالات والتغريدات، إضافة لإقامة الورش والبرامج التدريبية التي ترفع من سقف ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز المهارات والقيم في «عالمي ريادة الأعمال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.