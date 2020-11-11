شكرا لقرائتكم خبر عن 3695 مستفيدا من ثاني دفعات «المدرب الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الرعاية الوقائية بنموذج الرعاية الصحية الجديد في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي «المدرب الصحي»، والذي يمتد على مدى أربعة شهور، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالتجمع وبمشاركة خبراء ومختصين.

ويستهدف البرنامج إكساب الكوادر الصحية في تخصصات «التثقيف الصحي، التغذية، الصحة العامة، التمريض، الصحة النفسية، العلاج الطبيعي»، المهارات المطلوبة لتوجيه الأفراد الأصحاء وغير الأصحاء لتحسين نمط حياتهم، عبر تجنب عوامل الخطورة، من خلال المساعدة في الخطة العلاجية، وتصحيح النظام الغذائي، والإقلاع عن التدخين، ويساعد على التحكم في الضغوطات النفسية، والتعريف بالخدمات والموارد المتاحة في نظام الرعاية الصحية التي تتماشى مع الوضع الصحي للمراجع.

وقالت مدير برنامج المدرب الصحي بنموذج الرعاية الصحية د. زهراء آل أحمد، إن عدد المستفيدين من خدمة المدرب الصحي 3695 مستفيدًا، حقق 71 منهم أهدافهم في إنقاص الوزن، و31 نجحوا في الإقلاع عن التدخين، و35 تخلصوا من التوتر، وتحسنت صحتهم العقلية، و67 حققوا أهدافهم المتمثلة في زيادة نشاطهم البدني، و19 نجحوا في خفض نسبة السكر في الدم، و17 في خفض مستوى الكوليسترول.

وشهد ديسمبر عام 2019م تخريج الدفعة الأولى، وفي يونيو 2020م قام فريق الرعاية الوقائية بنموذج الرعاية الصحية بالتجمع بالتعاون مع وحدة الأعمال في المنطقة الشرقية ومركز التميز لنموذج الرعاية الصحية برنامج «تدريب المدرب الوطني لبرنامج المدرب الصحي» بحضور ما يقارب 130 متدربًا من مختلف المناطق والتجمعات الصحية بالمملكة.