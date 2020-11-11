شكرا لقرائتكم خبر عن 55 عضوا بـ«الأمر بالمعروف» يشاركون في تفويج المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

خصصت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام «55» عضوا للمشاركة في تنظيم وتفويج وإرشاد المعتمرين والمعتمرات والمصلين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام نايف السلمي، أنه تم دمج جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة للهيئة للعمل بالميدان وخصوصا في صحن الطواف والمسعى وموقع مصلى ركعتي الطواف وموقع الجنائز، مؤكدا ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ومنها لبس الكمامة والتباعد الجسدي سواء في الطواف أو في المصليات.

وبين أن الهيئة تعمل على توجيه وإرشاد المعتمرين إلى صلاة ركعتي الطواف في المصلى المستحدث في الدور الأرضي خلف المقام، وكذلك منع الصلاة في مشاية السلام تفاديا لعرقلة سير المعتمرين وكذلك العمل في مصلى ركعتي الطواف وعدم المكوث طويلا وذلك خشية الازدحام.

وأكد أن دور الهيئة في المسعى هو الوجود باستمرار في جبل الصفا والمروة والتأكيد على ضرورة التباعد الجسدي أثناء صلاة الفريضة للمشاركة في تنظيم الجنائز وإحصائها.