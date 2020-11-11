شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف مستفيد من «تطمن» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 38700 شخص من خدمات عيادات «تطمن» في الجوف، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.