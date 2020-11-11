شكرا لقرائتكم تسوق أونلاين عبر الوتساب قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تسوق أونلاين عبر الوتساب قريبًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أنهى مطورو تطبيق واتساب الاختبارات على زر جديد سيضاف إلى الواتساب بزنس، مخصص للتسوق، على أن يطرح قريبًا لجميع المستخدمين في النسخة العادية للتطبيق.
وبحسب تقرير نشره موقع تايمز نيوز ناو، أمس الثلاثاء، الزر له مهام استثنائية حيث يمكنه فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل التطبيق والبدء في التسوق أونلاين دون الحاجة للخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيحل زر التسوق الجديد بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول أخيرًا إلى زر للاتصال، إذ أصبح يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
كما نشرت إدارة الوتساب مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تسوق أونلاين عبر الوتساب قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.