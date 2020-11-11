تسوق أونلاين عبر الوتساب قريبًا

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أنهى مطورو تطبيق واتساب الاختبارات على زر جديد سيضاف إلى الواتساب بزنس، مخصص للتسوق، على أن يطرح قريبًا لجميع المستخدمين في النسخة العادية للتطبيق.

وبحسب تقرير نشره موقع تايمز نيوز ناو، أمس الثلاثاء، الزر له مهام استثنائية حيث يمكنه فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل التطبيق والبدء في التسوق أونلاين دون الحاجة للخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.

وسيحل زر التسوق الجديد بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول أخيرًا إلى زر للاتصال، إذ أصبح يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.

كما نشرت إدارة الوتساب مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.



