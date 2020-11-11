، أول قرارات بايدن: إلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على الدول الإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل العودة لاتفاقية المناخ و"الصحة العالمية" وبرنامج العمل المؤجل للوافدين

خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإصدار 4 أوامر تنفيذية في أول يوم له في البيت الأبيض؛ وذلك للقضاء على جهود الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن عدد من القضايا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، قالت حملة المرشح الديمقراطي لشبكة "فوكس نيوز" يوم الاثنين إن الإجراءات ستشمل إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإعادة تنفيذ برنامج العمل المؤجل للوافدين من الأطفال "داكا"، والانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، وإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على الدول المسلمة.

وجاء هذا التعهد بعد أن توقعت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك "فوكس نيوز"، فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بدءًا من يوم الاثنين. فيما تعهدت حملة ترامب بمواصلة الطعن على النتائج، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بأوراق الاقتراع وعملية الفرز.

وذكرت وسائل الإعلام أن هناك أيضًا جهدًا أطول للتراجع عن مجموعة متنوعة من السياسات التي اتبعها ترامب؛ إذ تعهد بايدن بإلغاء التخفيضات الضريبية لترامب، على سبيل المثال، وقال إنه سيلغي سياسة مكسيكو سيتي التي أعادها ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2017. وتقيد هذه السياسة التمويل الدولي للمنظمات التي تروج للإجهاض.

من المحتمل أن تكون السياسات الأخرى المتعلقة بالإجهاض، وتلك التي تضعف قانون الرعاية الميسرة، على جدول الإلغاء في ظل إدارة بايدن.

وانتقد الديمقراطيون قرار ترامب الخروج من منظمة الصحة العالمية في ظل تفشي الجائحة. ودافع ترامب عن هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لمحاسبة المنظمة على الزلات المزعومة أثناء الوباء.

وفي خطوة رسمية شكل الرئيس المنتخب مجلسًا استشاريًّا لفيروس كورونا، يهيمن عليه العلماء والأطباء. وقال بايدن: "التحدي الذي نواجهه الآن لا يزال هائلاً ومتزايدًا، وكذلك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة هذا الوباء. ما زلنا نواجه شتاء مظلمًا".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب