، 6  مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان وحائل والشمالية والشرقية ومكة المكرمة).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الأربعاء.
ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والخرمة والطائف والعريضات والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبهت جازان أيضًا بضباب في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي والطوال وجازان وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 02:00 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا6 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان وحائل والشمالية والشرقية ومكة المكرمة).
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الأربعاء.
ونبهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبهت منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والخرمة والطائف والعريضات والمويه وتربة ورنية وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبهت جازان أيضًا بضباب في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي والطوال وجازان وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
، 6 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.