الأمير خالد بن سلمان يستقبل المبعوث الأمريكي لإيران

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بمبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بمبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز. وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أنه تم بحث التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.

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