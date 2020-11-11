شكرا لمتابعة خبر عن عبده خال يعتذر لمن قام بحظرهم: " قبح الله الجهل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اعتبر الكاتب عبده خال، قيامه بحظر بعض الحسابات في موقع " تويتر " جهلا منه.
وقال خال: " قبح الله الجهل، اكتشفت قبل قليل أن أحد أعز الأحبة قد حظرته في تويتر، لا أعرف كيف أو متى " .
وأضاف: " لعل الخطأ تكرر مع غيره من الأعزاء، وسوف أقوم بتصحيح هذا الخطأ الفادح، عذراً ممن طالهم جهلي وحظرتهم دون قصد " .
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